MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Kamışlı ve Derik'te sivil halkı hedef aldığı yönündeki haberlerin akıl sınırlarını zorladığını söyleyerek, "Bu bölgelerde TSK'ya ait operasyon unsuru bulunmamaktadır" dedi.

11.10.2019 14:40
MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

Milli Savunma Bakanlığından, "Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadesi paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et