Son Dakika: MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi

25.08.2019 12:01

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün yurt içine ve sınır ötesine yönelik hava harekatları düzenlendi.

24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatlar neticesinde, yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklama;