Son Dakika: MSB'den S-400 açıklaması: Ankara'ya intikal bugün tamamlandı

Son Dakika: MSB'den S-400 açıklaması: Ankara'ya intikal bugün tamamlandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikalinin bugün tamamlandığını açıkladı.

15.09.2019 13:04
Son Dakika: MSB'den S-400 açıklaması: Ankara'ya intikal bugün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan temin edilen hava ve füze savunma sistemi S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu. "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İkinci Batarya Malzemelerinin İntikali Tamamlandı" başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline de 27 Ağustos 2019'da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır.

Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir. Sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanmaktadır."

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