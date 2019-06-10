Son Dakika! MSB, Akit TV'de generallerle hakaret edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Akit TV'de generallere hakaret edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.
"YAKIŞIKSIZ SÖZLERLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019'da Akit TV'de yayımlanan bir programda, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
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