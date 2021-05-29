Son Dakika | Motosiklet önce kaldırıma, ardından da yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son Dakika | Motosiklet önce kaldırıma, ardından da yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika | Motosiklet önce kaldırıma, ardından da yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Oben Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İZMİR'in Dikili ilçesinde, otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet, önce kaldırıma, ardından da yayaya çarptı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet, önce kaldırıma, ardından da yayaya çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sahilleraltı'ndan Dikili yönüne giden Alican Gülbahar, Uğur Mumcu Caddesi'nde karşı yönden otomobile çarpmamak için yönetimindeki 35 JA 3512 plakalı motosikletle manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet, önce kaldırama, ardından da marketin önünde bekleyen Mesut D.'ye çarptı. Kazada Alican Gülbahar ile arkasındaki Begüm I. ve Mesut D. yaralandı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Alican Gülbahar doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Begüm I'nın sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Son Dakika | Motosiklet önce kaldırıma, ardından da yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oben Ulu

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