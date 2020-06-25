Son dakika... Mor güzelliğin zehirli olduğu ortaya çıktı
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Son dakika... Mor güzelliğin zehirli olduğu ortaya çıktı

Son dakika gelişmesine göre Mor güzelliğin zehirli olduğu ortaya çıktı Sivas kent genelinde oldukça yaygın olan ve Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek (Consolida) bitkisinin zehirli olduğu ortaya çıktı Sivas kent genelinde oldukça yaygın olan ve Sivaslıların çorbalara renk katması...

25.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:02

Mor güzelliğin zehirli olduğu ortaya çıktı

Sivas kent genelinde oldukça yaygın olan ve Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek (Consolida) bitkisinin zehirli olduğu ortaya çıktı

SİVAS - Sivas kent genelinde oldukça yaygın olan ve Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek (Consolida) bitkisinin zehirli olduğu ortaya çıktı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Uçar Sözmen, Sivaslıların çorbalara kattıkları mor nane olarakda bilinen Consolida bitkisinin zehirli olduğunu söyledi. Sivaslıların bu mor renkli çiçeğin taç yapraklarını kurutarak çorbalara renk katması için kullandığını aktaran Sözmen, taç yaprakların çok fazla kullanıldığında zarar verebileceğine değindi.

"Alkaloid içeren zehirli bir bitki"

Sözmen, Sivaslıların mor nane olarak bildiği Consalida bitkisinin alkaloid içeren zehirli bir bitki olduğunu ifade edip, "Consolida Sivaslılar arasında mor nane olarak biliniyor. Bunun mor taç yapraklarını toplayarak kurutuyorlar. Öğüttükten sonra nanenin içerisine koyup yakarak çorbaya renk vermesini sağlıyorlar. Aslında bu da alkaloid içeren zehirli bir bitki ama daha çok alkaloid oranı mevcut olduğu için taç yapraklarında çok bir zarar yok. Ama tabi bunda da çok tüketim olursa onda da zarar meydana gelebilir" dedi.

Tüketirken dikkat edilmeli

Sözmen, insanların bu bitkiyi tüketmesinde dikkat etmesi gerektiğine değinerek, "İnsanların bunu tüketmesinde dikkat etmesi gerekir. Bunun sadece mor taç yapraklarını kullanmaları lazım. Alkaloid içerdiği için her açıdan zehirli bir bitki. Sivaslılar bunu zaten mor nane olarak tanımlıyorlar. Hangi Sivaslı ile tanıştıysam bunu çorbalarına koyduklarından bahsediyorlar. Çok severek de tükettikleri bir bitki. Sivas'ta da bu kadar tüketilmesinin nedeni yayılış alanı çok mevcut. İnsanların ilgilerini çekmiş olacak ki toplayarak denemişler. Ama eski insanlar bunun sadece taç yapraklarının kullanılması gerektiğini biliyorlar. Belki de eskiden zehirlenmeler olmuş olabilir. Bunun nasıl farkındalar onu bilmiyorum ama sadece bu mor taç yapraklarını kullanılması gerektiğini eski insanlar biliyor. Genç Sivaslılar bunun sadece taç yapraklarını kullandıklarından ve sadece renk katmak için kullandıklarından bahsediyorlar" şeklinde konuştu.

Son dakika... Mor güzelliğin zehirli olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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