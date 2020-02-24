Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu

24.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:19

TSK ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda Tel Rıfat'ta 2'si sözde yönetici 6 PKK'lı toplantı halindeyken etkisiz hale getirildi.

Türkiye, yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine karşı operasyonlara devam ediyor. Sınırların içinde Kapan operasyonlarıyla PKK'nın yaz hazırlığını engelleyen güvenlik güçleri, sınırın diğer tarafında da MİT'ten alınan istihbaratlar neticesinde nokta operasyonlar yapıyor.

TOPLANTI HALİNDEYKEN VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat'ta gerçekleştirilen operasyonla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Haber Videosu