Son Dakika: TSK, Esed'e ait bir savaş uçağını daha düşürdü
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Son Dakika: TSK, Esed'e ait bir savaş uçağını daha düşürdü

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

03.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:36
Son Dakika: TSK, Esed'e ait bir savaş uçağını daha düşürdü

'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonrası 34 şehit vermemizin ardından, Barış Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında bugün Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü.

L-39 TİPİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden Esed'e ait bir uçağın daha düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

RUS YAPIMI 2 SAVAŞ UÇAĞI DAHA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Barış Pınarı Harekatı doğrultusunda 2 gün önce Esed rejimine ait 2 adet Rus yapımı savaş uçağı düşürülmüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.


Haber Videosu

: Esed'e ait bir savaş uçağı daha düşürüldü
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