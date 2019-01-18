Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Senatör Graham'a Türkiye'nin Güneyinde Terör Koridoru Kurulmasına İzin Vermeyeceğini İletti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki işbirliği ele alındı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akar, ABD'li Senatör Graham'a Türkiye'nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini iletti." ifadeleri kullanıldı.