Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs nedeniyle TSK'daki öğrenci, kursiyer ve askerlerin belli bir süre hafta sonu izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de bir kişide görülen koronavirüs nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hafta sonu izinleri belli bir süre iptal edildi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Dünya üzerinde hastalıktan etkilenen kişi sayısı ise 100 bini geçti. Türkiye'de de hastalığın görülmesinin ardından kamu kurumları tedbirleri artırdı.

TSK'DA ÇARŞI İZİNLERİ İPTAL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse karşı hasta sonu çarşı izinlerinin iptal edildiğini şu sözlerle açıkladı "Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak."