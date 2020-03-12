Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
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Hulusi Akar, Güncel

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs nedeniyle TSK'daki öğrenci, kursiyer ve askerlerin belli bir süre hafta sonu izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

12.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:21
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak

Tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de bir kişide görülen koronavirüs nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hafta sonu izinleri belli bir süre iptal edildi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Dünya üzerinde hastalıktan etkilenen kişi sayısı ise 100 bini geçti. Türkiye'de de hastalığın görülmesinin ardından kamu kurumları tedbirleri artırdı.

TSK'DA ÇARŞI İZİNLERİ İPTAL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse karşı hasta sonu çarşı izinlerinin iptal edildiğini şu sözlerle açıkladı "Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak."

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlık Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık görülen insan sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Türkiye, komşuları İran, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak'ta görülen vakaların ardından tedbirlerini artırdı ve bazı sınır kapılarını kapattı. Hastalığın görüldüğü günden bu yana kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de 01.00'de kameralar karşısına geçerek canlı yayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Mahremiyet için hastanın adını ve görüldüğü ili açıklamadı.

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