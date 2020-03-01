Son Dakika: İdlib'e düzenlenen harekatın adının "Bahar Kalkanı" olduğu duyuruldu

01.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:33

Geçtiğimiz perşembe günü İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu.

Suriye İdlib'de Esed rejiminin askerlerimize düzenlediği hava saldırısında 34 Mehmetçik şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu gelişmenin ardından İdlib'e Esed rejimi unsurlarını yoğun ateş altına aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta başlayan harekatın adını ilk kez açıkladı ve harekatla ilgili bilgiler verdi.

"BAHAR KALKANI HAREKATI BAŞARIYLA SÜRMEKTEDİR"

Bakan Akar şunları söyledi: "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir.

2 BİN 212 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.

"RUSYA'YLA KARŞI KARŞIYA GELME NİYETİMİZ YOK"

Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır.

"GÖZLEM NOKTALARIMIZA KARŞILIK VERİLECEK"

İdlib'de birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz perşembe günü İdlib'de askerlerimize yapılan saldırı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Bu saldırının ardından TSK, İdlib'de Esed rejimine ait noktaları yoğun bir ateş altına aldı. Özellikle dün SİHA'larla yapılan operasyonlarda üst üste başarılı sonuçlar elde edildi.

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