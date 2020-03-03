Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
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Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Esed Rejimi'ne karşı düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

03.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:58
Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

'nin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarına düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit olduğu açıklandı.

ACI MECLİS'TEKİ KAPALI OTURUM SIRASINDA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TBMM'deki kapalı oturumun ardından 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız" dedi.


Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanı Akar: 1 şehidimiz var
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