Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Esed Rejimi'ne karşı düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
03.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:58
Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit olduğu açıklandı.
ACI HABER MECLİS'TEKİ KAPALI OTURUM SIRASINDA GELDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TBMM'deki kapalı oturumun ardından 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız" dedi.