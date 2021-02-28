Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Liselerde yüz yüze sınavlar illerin durumuna göre 8 Mart'tan itibaren başlayacak
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Liselerde yüz yüze sınavlar illerin durumuna göre 8 Mart'tan itibaren başlayacak

28.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:08
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Liselerde yüz yüze sınavlar illerin durumuna göre 8 Mart'tan itibaren başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merakla beklenen liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin alınan kararı açıkladı. Bakan Selçuk, "Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konusu ile ilgili olarak merakla beklenen açıklamayı yaptı.

İLLERİN DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamasında, "Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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