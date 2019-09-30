Son Dakika: MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 3 buçuk saat süren toplantıda Türkiye'nin sınır güvenliğine ilişkin kritik kararlar alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3.5 saat sürdü. Toplantıda, Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kritik kararlar alındı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.
ALINAN KARARLAR
- MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendirilecek
- Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir.
- Doğu Akdeniz'de faaliyetler devam edecek.
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