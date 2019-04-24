Son Dakika! Metrobüste Bir Kadına Cinsel İstismarda Bulunan Şüpheli, Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı

Metrobüste cinsel tacize uğrayan kadın, tacizcisini ifşa etti. Kadının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen polis, sapığı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN, VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istedi.

Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

KORKUDAN ALTINI ISLATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli F.Ö, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA: ÜYEMİZ DEĞİL

Metrobüste kadını taciz eden F.Ö.'nün CHP'ye üye olduğu iddia edilmişti. İddianın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi. Kaftancıoğlu, "İstanbul'da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir. Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir. CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır" açıklaması yaptı.