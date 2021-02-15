Son dakika! Mersin'de tarihi eser operasyonu
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Son dakika! Mersin'de tarihi eser operasyonu

15.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:03
Son dakika! Mersin'de tarihi eser operasyonu

Son dakika haberlerine göre MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan, çeşitli boyutlarda 12 fosil ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan, çeşitli boyutlarda 12 fosil ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılık talimatıyla Tömük Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan, çeşitli boyutlarda 12 fosil ele geçirildi.Olayla ilgili ismi açıklanmayan ev sahibi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.


Son dakika! Mersin'de tarihi eser operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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