: Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

23.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:01

Manisa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve şiddeti 5,4 olarak ölçülen depremin ardından bölgede sayısız artçı deprem tespit edildi. Manisa ve çevre illerde vatandaşlar diken üstünde sokakta sabahlarken bugün saat 11.34'te bir deprem daha yaşandı. AFAD'dan alınan bilgilere göre deprem 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.

MANİSA'DA 212 ARTÇI MEYDANA GELMİŞTİ

AFAD resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

23 Ocak, saat 11.34'te meydana gelen depremin konumu

BİR KORKUTAN DEPREM DAHA

Dün yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan sayısız artçının ardından bugün saat 11.34'te bir deprem daha meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre aşağısında meydana gelen deprem, çevrede kısa süreli panik yarattı.

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