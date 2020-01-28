Son dakika: Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem

28.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:39

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın ölümüne sebep olan depremin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor.

Manisa'da merkez üssü Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 14.26'da olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.8 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak duyurdu.

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