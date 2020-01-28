Son dakika: Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem
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Son dakika: Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Manisa'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

28.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:39
Son dakika: Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın ölümüne sebep olan depremin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor.

'da merkez üssü olan bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 14.26'da olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.8 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak duyurdu.

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