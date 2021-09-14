Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi Malatya'da 15 dakika arayla aynı noktada intihar girişiminde bulunan biri kadın 2 kişiyi polis engelledi.

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

MALATYA - Malatya'da 15 dakika arayla aynı noktada intihar girişiminde bulunan biri kadın 2 kişiyi polis engelledi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya -Elazığ karayolu Buhara Bulvarı Adliye Kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte meydana gelen olaylarda ailevi sorunlarının bulunduğu ileri sürülen iki evliliğinde 3 çocuğu bulunan daha öncede bir süre kadın sığınma evinde kaldığı öğrenilen E.E. elindeki tornavida ile çıktığı beton bloklar üzerinde intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, diğer taraftan da iletişime geçtikleri E.E.'yi bulunduğu yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu arada alt geçit çift taraflı trafiğe kapatılırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşın yol üzerinde minder açtı.

Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonrasında ikna olan E.E. bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk olaydan 15 dakika sonra aynı noktada bir intihar girişimi daha meydana gelirken, isminin K.Z. olduğu öğrenilen genç polis ekiplerinin ikna çabalarına kısa sürede yanıt vererek bulunduğu yerden indi.

Her iki olayla da ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
Alkolü alınca dünyadan koptu! 10 metre yüksekte sızan şahıs polislerin seslenmesiyle uyandı

Alkolü alınca dünyadan koptu! 10 metre yüksekte sızan şahıs polislerin seslenmesiyle uyandı

 Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

 5'inci katta çıkarak intihar kalkışan adamı, olay yerine gelip dil döken karısı vazgeçirdi

5'inci katta çıkarak intihar kalkışan adamı, olay yerine gelip dil döken karısı vazgeçirdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mahmut Özer Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Yıldız Tilbe Demet Özdemir Kaan Yıldırım
Spor Diego Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı intihar girişimini polis engelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 23:55:27. #1.11#