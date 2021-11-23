Son dakika... Malatya'da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı - Haberler
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Son dakika... Malatya'da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Malatya'da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Mart Çarşamba günü 18.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Kul Sokak içerisinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçarak izini kaybettiren olayın şüphelisi M.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler, Yavuz Selim Mahallesi'nde yakaladıkları şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen M.A.'nın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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