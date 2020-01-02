: Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

02.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:46

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplandı. Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu, Libya'ya asker göndermenin önünü açacak tezkereyi oyladı. Oylama sonucunda, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkere, 325 oyla kabul edildi. Tezkereye 184 vekil hayır dedi.

325 OYLA MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderme tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Genel Kurul, saat 14.00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında açıldı. Gruplar adına yapılan konuşmaların ardın oylamaya geçildi. Oylamada 325 kabul, 184 ret oyu kullanıldı.

TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

ÖNCESİNDE USUL TARTIŞMASI

Tezkere görüşmeleri, CHP'nin başkanın tatilde olan Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi olmadığını öne sürerek usul tartışmasıyla başladı. Usule ilişkin itirazlara yanıt veren Şentop, Anayasa'nın 93'üncü maddesine göre toplantı çağrısını yaptığını söyledi. Şentop, TBMM'yi değil, Genel Kurulu toplantıya çağırdığına dikkati çekerek, bunun Anayasa ve İçtüzük'e uygun olduğunu vurguladı.

Meclisi tatilde ve ara vermede toplantıya çağırmaya yönelik kuralların, Genel Kurulun ara vermesi halinde de geçerli olacağına işaret eden Şentop, "21 Aralık'ta alınan karar, bir tatil ve ara verme kararı değildi. TBMM bir tatilde ve ara vermede değildi. Sadece Genel Kurul toplanmama kararı almıştı. Ben TBMM'yi değil, Genel Kurulu toplantıya çağırdım. Aynı şey değil çünkü 21 Aralık'ta alınan karardan sonra TBMM'de komisyonların çalışmalarını sürdürmelerine bir engel yoktu" diye konuştu.

Tezkerenin okunmasının ardından parti gruplarına adına konuşmalar yapıldı.

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