Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı
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Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı

Son dakika: Libya'da cephe hattında yayın yapan Habertürk TV ekibinin içinde bulunduğu araca füze atıldı. Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Hasan Dönmez saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Saldırı anları kameralar tarafından kaydedildi.

25.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:40
Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı

'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler arasında yaşanan gerilim tırmanıyor.

TÜRK GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR

Türk gazeteciler de bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek için sahaya iniş yaptı. Gelişmeleri yakından takip eden Türk gazeteciler, füzeli saldırıya uğradı. ekibinin içinde yer aldığı araca saldırı düzenlendi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının gerçekleştiği anda kameralar kayıttaydı. Görüntülerde ilk önce bir patlama sesi duyuluyor. Ardından bir inleme sesi geliyor ve aracın içinde bulunan bir gazeteci "Aracı vurdular" diyor. Gazeteci, "Şuan çatışma hattındayız. Aracımızı vuruyorlar" şu anda diye bir kaç kez tekrar ediyor. Bu sıralarda kurşun sesleri yankılanıyor.


Haber Videosu

: Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı
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