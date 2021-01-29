Son Dakika | - Küçük Zeynep ölen kuşu için "Yüreğimin parçasıydın sen" diye göz yaşı döktü
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Son Dakika | - Küçük Zeynep ölen kuşu için "Yüreğimin parçasıydın sen" diye göz yaşı döktü

29.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:34

Son dakika haberleri... - Küçük Zeynep ölen kuşu için "Yüreğimin parçasıydın sen" diye göz yaşı döktü 5 yaşındaki Zeynep'in ölen kuşu için ağladığı görüntü izlenme rakorları kırıyor Sosyal medyada, ölen muhabbet kuşu için "Dışarıya da çıkarmadık, evde koronavirüs de yoktu.

- Küçük Zeynep ölen kuşu için "Yüreğimin parçasıydın sen" diye göz yaşı döktü

5 yaşındaki Zeynep'in ölen kuşu için ağladığı görüntü izlenme rakorları kırıyor

KAYSERİ - Sosyal medyada, ölen muhabbet kuşu için "Dışarıya da çıkarmadık, evde koronavirüs de yoktu. Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen" diyerek ağladığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Annesi Rüya Çatkaya tarafından çekilen videoda ölen muhabbet kuşu için gözyaşı döken 5 yaşındaki Zeynep, elindeki diğer kuşa "arkadaşını kaybettik" diyerek ağladı. Annesi tarafından çekilen görüntülerde küçük Zeynep, " Anne niye hastaydı kurban olayım en sevdiğim rengiydi bu anne. Aşkım uyan, anne yoksa bu şaka mı yapıyor? Anne koronavirüs olmaz dışarı mı attık, topraktan mı getirdik, evde duruyordu her gün. Evde koronavirüs yoktur. Yavrum yüreğim. Yavrum öldü. Yüreğimin parçasıydın sen benim. Anne gittiğinde görmez miydin. Sesi çıkıyordu bir şey vurmadık bir şey yapmadık buna" diyerek gözyaşı döktü.

Anne Rüya Çatkaya tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.

Son Dakika | - Küçük Zeynep ölen kuşu için 'Yüreğimin parçasıydın sen' diye göz yaşı döktü
Son Dakika | - Küçük Zeynep ölen kuşu için 'Yüreğimin parçasıydın sen' diye göz yaşı döktü
Son Dakika | - Küçük Zeynep ölen kuşu için 'Yüreğimin parçasıydın sen' diye göz yaşı döktü
Son Dakika | - Küçük Zeynep ölen kuşu için 'Yüreğimin parçasıydın sen' diye göz yaşı döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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