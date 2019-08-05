Son Dakika! Kritik 'Güvenli Bölge' görüşmeleri başladı

Son Dakika! Kritik 'Güvenli Bölge' görüşmeleri başladı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, ABD askerî yetkilileriyle, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik görüşmelerin, bugün saat 10.00'da Ankara'da başladığını duyurdu.

5.08.2019 10:07
Son Dakika! Kritik 'Güvenli Bölge' görüşmeleri başladı

Milli Savunma Bakanlığı, "ABD askerî yetkilileri ile Suriye'de tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik görüşmeler bugün saat 10.00'da başladı" ifadesini kullandı.

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