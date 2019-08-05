Son Dakika! Kritik 'Güvenli Bölge' görüşmeleri başladı
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, ABD askerî yetkilileriyle, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik görüşmelerin, bugün saat 10.00'da Ankara'da başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, "ABD askerî yetkilileri ile Suriye'de tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik görüşmeler bugün saat 10.00'da başladı" ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog: Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım
Son Dakika Güncel Haberleri
10:07 MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri...