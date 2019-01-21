Kerç Boğazı'nda İçinde Türklerin de Olduğu 2 Gemide Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü Var

Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı. Gemilerde bulunan 31 kişilik mürettebatın içerisinde Türklerin de olduğu bildirildi.

GEMİLERDEN BİRİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

İki gemiden birinde patlama meydana geldiği, diğer geminin de bu patlamaya bağlı olarak alev aldığı belirtiliyor.

Bakanlık, gemilerde bulunan 31 mürettabat içinde 16 Türk vatandaşının yanı sıra Hindistan vatandaşlarının olduğunu ve yangınla birlikte mürettabatın denize atladığını da ifade etti.

Gemilerin Tanzanya bayraklı olduğu ve gemilerden birinin gaz taşıyor olabileceği gelen bilgiler arasında.

MÜRETTEBATTAN BAZILARI KAÇMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gemilerdeki mürettebattan bazı kişilerin alevlerden kaçmak için denize atladıkları bilgisine de yer verildi.

Meydana gelen yangında, mürettebattan 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.