Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Tüm dünyada 15 binden fazla kişinin ölümüne sebebiyet veren yeni tip koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırılıyor. Kent, 8 Nisan'da ulaşıma açılacak.
24.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:30
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde uygulanan karantina kaldırılıyor. Kent, 8 Nisan Çarşamba günü ulaşıma açılacak.
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