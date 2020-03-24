Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Tüm dünyada 15 binden fazla kişinin ölümüne sebebiyet veren yeni tip koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırılıyor. Kent, 8 Nisan'da ulaşıma açılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde uygulanan karantina kaldırılıyor. Kent, 8 Nisan Çarşamba günü ulaşıma açılacak. Ayrıntılar geliyor...