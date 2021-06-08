Son dakika! Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti
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Son dakika! Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Son dakika! Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ortak iş birliği çalışmaları görüşüldü, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada sözlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Kosova ile Türkiye arasında ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağları temelinde güçlü ilişkiler olduğunu belirtti.

İki dost ve kardeş ülke arasındaki birlikteliğin geleceğe daha güçlü bir şekilde taşınmasına katkı sağlayacağını aktaran Tabakoğlu "Yakın zamanda Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı görevine getirilen Fikrim Damka'nın, çok güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Damka ise sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Damka, bugüne kadar önemli destekler sunan Trakya Üniversitesinin her zaman Kosova'nın yanında olduğunu ve bunu eğitimden sağlığa, inovasyondan teknolojiye kadar pek çok alanda hayata geçirdiği projeler ile gösterdiğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Tabakoğlu, Bakan Damka'ya Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Balkan Kongre Merkezi'nin camdan yapılmış minyatürünü hediye etti.

Son dakika! Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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