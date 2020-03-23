Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi - Haber
fahrettin koca, Ermenistan, Suriye, Sağlık, Dünya, Güncel

Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi

Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı tek komşu ülke olan Suriye'de de ilk vaka tespit edildi. Böylelikle ölümcül salgın tüm komşu ülkelerde görülmüş oldu.

23.03.2020 08:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:16
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi

Yunanistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, İran ve Ermenistan'ın ardından bir sınır komşumuzda da koronavirüsü tespit edildi. Böylelikle ölümcül salgın tüm komşu ülkelere sıçramış oldu. Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı devlet televizyonuna açıklamalarda bulunarak ülkede ilk koronavirüsü vakasının görüldüğünü açıkladı.

20 YAŞINDAKİ BİR KADINDA TESPİT EDİLDİ

Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yazıcı, 20 yaşındaki bir kadında corona virüsü tespit edildiğini açıklarken bu kişinin 14 gün boyunca karantina altına alınacağını duyurdu.

FIRINLAR KAPATILDI

Sağlık, konut ve altyapı konusunda sıkıntılar yaşayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün yaptığı açıklamada cezaevlerindeki bazı mahkumlara af çıkarırken ülke genelindeki fırınlar tüketiciye kapatıldı. Devlet medyasında yer alan haberde Suriye'de bundan sonra fırınların ürettiği ekmekler bir distrubütör tarafından evlere dağıtılacak.

Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi

Haberin Videosu:

Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Tarihe tanıklık ettiğimiz an! ABD'nin en büyük kenti saat 8'de karanlığa gömüldü Haber
Tarihe tanıklık ettiğimiz an! ABD'nin en büyük kenti saat 8'de karanlığa gömüldü
Eski Başbakan'ın yeni tip koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Eski Başbakan'ın yeni tip koronavirüs test sonucu belli oldu
Doktorlar korona dehşetini anlattı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra ölüyorlar Haber
Doktorlar korona dehşetini anlattı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra ölüyorlar
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü Haber
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü
Merkel'in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı Haber
Merkel'in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı
ABD'de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
ABD'de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı 'Klorokin' kullanılacak
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Koronavirüs savaşçıları zor durumda kalınca pratik çözüm ürettiler
Koronavirüs savaşçıları zor durumda kalınca pratik çözüm ürettiler
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Cahit Özkan Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Rita Wilson Guido Senia Ender Saraç Serra Yılmaz
Spor Falcao Falcao Tamer Tuna Ünal Karaman Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Fransa Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 08:33:08. #1.15#
title