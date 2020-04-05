Son Dakika: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Karantinada bulunan Johnson, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu.Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi. Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

PRENS CHARLES VE SAĞLIK BAKANI HANCOCK İYİLEŞTİ

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Prens Charles ve Matt Hancock'un tedavilerinin ardından yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştı.