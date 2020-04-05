Son Dakika: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Son Dakika: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı - Haber
Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Güncel

Son Dakika: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastaneye kaldırıldı.

05.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:44
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Karantinada bulunan Johnson, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu.Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi. Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

PRENS CHARLES VE SAĞLIK BAKANI HANCOCK İYİLEŞTİ

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Prens Charles ve Matt Hancock'un tedavilerinin ardından yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştı.

Son Dakika: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Haberin Videosu:

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

İlgili Haberler

Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haber
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi Haber
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor Haber
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti Haber
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haber
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Eski Dışişleri Bakanı, karantinada eşinden şiddet gördü Haber
Eski Dışişleri Bakanı, karantinada eşinden şiddet gördü
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti
Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Güney Afrikalı liderin son isteği, tanık olanları ürküttü
Güney Afrikalı liderin son isteği, tanık olanları ürküttü
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Fahrettin Altun Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Ebru Polat Dilan Çıtak Nurgül Yeşilçay
Spor Neymar Fatih Terim Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Son Dakika: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 23:46:18. #1.15#
title