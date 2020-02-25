Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi

25.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:17

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs (Kovid-19) paniği yaşanıyor. Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kum kentinden gelen 12 yolcunun ateşi sınırın üstünde çıkarken, şüpheli olarak değerlendirilen 17 yolcu karantina altına alınacak. Ölümcül virüs sebebiyle acil iniş yapan uçaktan ilk görüntüler geldi.

UÇAKTA 132 YOLCU VAR

Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da acil iniş yapan TK 8VÇ sefer sayılı uçakta 132 yolcu bulunuyor.

ÖN MUAYENE YAPILDI

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Koca koronavirüse ilişkin, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE NAKLEDİLECEKLER

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir" denildi.

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir."

THY, TAHRAN SEFERLERİNİ İPTAL ETMEDİ

Türk Hava Yolları'ndan (THY) bugün yaptığı açıklamada Türkiye-İran arasında yapılan bazı seferlerin durdurulduğu açıklanmıştı. THY, 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal ederken Tahran seferlerinin düzenlenmesinde bir engel bulunmadığını belirtmişti. THY, Tahran seferlerinin sayısını 2'ye düşürmüştü.

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