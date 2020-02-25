Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi
Son dakika: Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı, 17 yolcuda koronavirüs şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcuların karantina altına alınacağı uçaktan ilk görüntüler geldi.
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs (Kovid-19) paniği yaşanıyor. Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kum kentinden gelen 12 yolcunun ateşi sınırın üstünde çıkarken, şüpheli olarak değerlendirilen 17 yolcu karantina altına alınacak. Ölümcül virüs sebebiyle acil iniş yapan uçaktan ilk görüntüler geldi.
UÇAKTA 132 YOLCU VAR
Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da acil iniş yapan TK 8VÇ sefer sayılı uçakta 132 yolcu bulunuyor.
ÖN MUAYENE YAPILDI
Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.
İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA
Koca koronavirüse ilişkin, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz" ifadelerini kullandı.
HASTANEYE NAKLEDİLECEKLER
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir" denildi.
14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR
Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir."
THY, TAHRAN SEFERLERİNİ İPTAL ETMEDİ
Türk Hava Yolları'ndan (THY) bugün yaptığı açıklamada Türkiye-İran arasında yapılan bazı seferlerin durdurulduğu açıklanmıştı. THY, 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal ederken Tahran seferlerinin düzenlenmesinde bir engel bulunmadığını belirtmişti. THY, Tahran seferlerinin sayısını 2'ye düşürmüştü.
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Haber Videosu: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi
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Nİye alıyorsun kardeşim yasaklasana iptal etsene ülkeyi maffedeceksinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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kapatın hava kara vs tüm yolları truzm para vs derken ülkeye illa sokacanız virüsü lanet olsun kapatın tüm yollarıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hani iran sereferli durmustuuu hani avrupa birliği işkence kalkmıştı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BİR TEKLİFİM VAR. ÜLKEYİ YÖNETENLER VE SAĞLIK BAKANI MADEMKİ VİRÜS YOK DİYOR. BU ŞÜPHELİ ONLARI EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINSIN BİZDE VATANDAŞ OLARAK İNANALIM ENDİŞE EDİCİ BİR DURUM OLUP OLMADIĞINA. (JAPONYADA ONUR PARADAN ÜSTÜNDÜR BÖYLE BİRŞEYE JAPON BAKAN NEDEN OLSAYDI HARAKİRİ İLE KENDİNE DÜŞENİ YAPARDI)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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ne uyanıklığı seninki dalkavukluk. Ortada bir sorun varsa bu dünyanın sorunu sadece bizim değil. Kaldı ki şu ana kadar yok diyecek tabi. Amacın halkın paniğe girmesi ülkeyi siyasi krize falan sürükler oradan yol alırız diyorsan çok beklersin. Yok bakan yok japonmuş bla bla bla. bir bitmediniz la.Yayından Kaldır
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suç thy nin neden uçuşları iptal etmiyorsunuz kendinizi düşünmiyebilirsiniz ama vatandaşın günahı ne bunun vebalı kimin boynuna besmeleyle dua ile bu iş çozülmez dünya diken üstünde siz neyin kafasını yapıyorsunuz bu işin şakası yok allah sonumuzu hayretsinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ÜLKEYİ YÖNETENLERE SORUYORUM. ZATEN HER ELİNİ KOLUNU SALLAYAN BU ÜLKENİN SINIRLARINDAN GEÇİP ÜLKEYE GİREBİLİYORKEN, NEDEN ÜLKEMİZE BU VİRÜSÜ SOKMAKTA BU KADAR ISRARCISINIZ?Cevap Yaz 41 1 Yayından Kaldır
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Hani İran seferleri durmuştu?vırrrCevap Yaz 36 Yayından Kaldır
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THY YE PES DOĞRUSU HALA İRANDAN SEFER Mİ YAPIYOR BU ÜLKEDE İNSANIN HİÇBİR DEĞERİ YOK HERŞEY PARACevap Yaz 31 1 Yayından Kaldır
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Benzine bugün zam geldi, hamdolsun ekonomi iyiye gidiyor, dünya bizi kıskanıyor.Cevap Yaz 19 6 Yayından Kaldır