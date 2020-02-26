Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı
Son dakika: Yunanistan Sağlık Bakanı, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu. Yunanistan, Irak ve İran'ın ardından vakanın görüldüğü üçüncü komşu ülke oldu.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve sınırımıza dayanan koronavirüs (Kovid-19) bir komşuya daha sıçradı. İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'da da Kovid-19'a rastlandı. Yunanistan Sağlık Bakanı, İtalya'dan Selanik'e dönen 38 yaşındaki bir kadında Kovid-19 vakasına rastlandığını söyledi. Bilindiği üzere İtalya, Kovid-19 salgınının Avrupa'da en çok yayıldığı ülke.
Bunun yanında Avrupa genelinde ise Fransa'da 2, Hırvatistan'da 1 ve İspanya'da 6 yeni tip Kovid-19 vakası daha tespit edildi.
İRAN'DA SAYI 19'A YÜKSELDİ
Sınır komşumuz İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 19'a yükselirken ülkede 44 yeni vaka tespit edildi.
BAKANLIKTAN SEYAHAT UYARISI
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın Kovid-19 görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Bilindiği üzere Türk vatandaşlarının 19 Şubat'ta Kovid-19 vakasının rastlandığı İran'a gitmesine müsaade edilmiyor.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Öte yandan Çin'in Vuhan kentinden yayılan Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 765'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 81 bini aşmış durumda.
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