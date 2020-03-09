Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle 194 kişinin hayatını kaybettiği İran'da 70 bin hükümlü serbest bırakılacak.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesini sürdürüyor. Çin ve İtalya'nın ardından en çok ölümün yaşandığı ülke olan İran, tedbir kapsamında yeni bir karar aldı. Salgının önlenmesi için çalışmalarını sürdüren İran, 70 bin hükümlünün daha salgın önlemi kapsamında serbest bırakılacağı açıkladı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada ülkede Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini söylemişti.

KORONAVİRÜS DOLAYLI YOLDAN CAN ALDI

194 kişinin hayatını kaybettiği İran'ın, güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana, ölümcül virüsten korunmak sebebiyle sahte içki içtikleri için hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

SON GÜNLERDE 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fars Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı" dedi.

7 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü" dedi.

ALKOLÜN VİRÜSE İYİ GELDİĞİ SÖYLENTİLERİ

Ağayari, bazı vatandaşların alkolün yeni tip koronavirüse karşı iyi geldiği söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi. Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti.

KATAR'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kovid-19'la ilgili bir diğer son dakika gelişmesi de Katar'dan geldi. Katar'da, Kovid-19 nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yurt genelinde eğitime ara verildi.