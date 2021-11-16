Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda zanlıların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 133,28 gram metamfetamin maddesi, 5,69 gram sentetik kannabinoid ve 352 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi.

Göz altına alınan şüphelilerden, B.A, M.A, M.S, E.D, S.E emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.