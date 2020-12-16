Son dakika: Kocaeli'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın: 7 gözaltı
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Son dakika: Kocaeli'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın: 7 gözaltı

16.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:12
Son dakika: Kocaeli'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın: 7 gözaltı

Son dakika haberleri... KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerini tespit ederek baskın düzenledi. Haklarında 7 ilden aranma kararları olan 7 kişi, saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika: Kocaeli'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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