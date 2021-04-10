Son dakika... Kırklareli'nden kısa kısa

Son dakika haberleri: Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Gün, İlçe Emniyet Amiri Uğur Yıldız ve polis ekiplerine görevlerinde başarılar diledi.

Polislerin halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Gün, milletin ve vatanın fedakar hizmetkarları olarak görev yaptıklarını belirtti.

Gün, şehit olan tüm polisleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazi ve görevi başında olanlara sağlık ve başarı diledi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Turgutbey köyüne 11 Nisan Pazar günü enerji verilmeyeceği belirtildi.

Söz konusu kesinti 09.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop