Son Dakika | Kırklareli'nde üniversite öğrencileri polis ekiplerince bilgilendirildi - Haberler
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Son Dakika | Kırklareli'nde üniversite öğrencileri polis ekiplerince bilgilendirildi

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kırklareli'nde üniversite öğrencileri polis ekiplerince bilgilendirildi

Son dakika haberler... Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencileri "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında bilgilendirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencileri "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında bilgilendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nce Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde stant kuruldu.

Terörle mücadele, toplum destekli, narkotik, asayiş, güvenlik şube ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri, kayıt yaptıran öğrencilere yönelik terör örgütlerinin söz konusu faaliyetlerini önlemek, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, gençlerin terörle mücadele alanında halkın desteğini almak amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinde bulundu.

Faaliyetler kapsamında 600 öğrenci bilgilendirilerek broşürler dağıtıldı.

Son Dakika | Kırklareli'nde üniversite öğrencileri polis ekiplerince bilgilendirildi

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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