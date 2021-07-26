Son Dakika | Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
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Son Dakika | Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüIRAK'ın kuzeyi Hakurk'da Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin (27) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyi Hakurk'da Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin (27) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin şehadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi. Şehit Çelebi'nin 11 ay önce evlendiği öğrenildi.

Son Dakika | Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
Son Dakika | Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
Son Dakika | Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
Son Dakika | Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
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