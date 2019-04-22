Kılıçdaroğlu'ndan Saldırı Açıklaması: Güvenlik Önlemi Yetersizdi, Amaç CHP'yi Sokağa Dökmekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin CHP Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Planlı bir saldırıydı, güvenlik önlemi yetersizdi." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze töreninde saldırıya uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarıyla bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Hoş bir olay yaşanmadı" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum" dedi.

"KAMUFLAJ İLE ÇIKARTALIM DEDİLER KABUL ETMEDİM"

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şunları söyledi;

"Protesto kabul edilebilir ama bu saldırı farklı. Güvenlik önlemi yetersizdi. Evden çıkarılmamız neden 1,5 saat sürdü, üstelik bakanlar ve komutanlar varken. Evdekiler "Evimiz yakılır mı" korkusu yaşadı. Nazik davrandılar, çay demlediler. İçemedim çıkmam gerekti.

Eve Emniyet Genel Müdürü geldi. Kamuflaj ile çıkartalım dediler kabul etmedim. Nasıl geldim ise öyle çıkacağım dedim. Akar'a sormak lazım ifadelerini. O atmosferde mi söyledi ne demek istedi. Sağduyulu davranmak lazım."