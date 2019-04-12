Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Tepki: Asla Kabul Edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Macron'un 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etmesi asla kabul edilemez" dedi.

Fransa 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etti. Bu amaçla hazırlanan kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplam üç maddeden oluşan kararname Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Edouard Philippe'in imzalarıyla yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

KILIÇDAROĞLU: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Fransa'nın skandal kararına Twitter'dan açıklama yaparak tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etmesi asla kabul edilemez! Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN FRANSA'YA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı "Anma Günü" ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir." demişti.