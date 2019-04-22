Kılıçdaroğlu'na Yapılan Saldırıyla İlgili Yürütülen Soruşturmada 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırının faillerinden Osman Sarıgün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılıkta sorgusu tamamlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise adli adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara Çubuk'ta katıldığı cenazede saldırıya uğramasının ardından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınan 9 kişiden 3'ünün serbest bırakıldığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUKLU SALDIRIDA BULUNAN SARIGÜN TUTUKLANDI
Gözaltına alınanlardan Osman Sarıgün ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sarıgün, Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunmuştu.