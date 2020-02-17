Son dakika: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 500 bin liralık davasına karşılık 5 kuruşluk dava açtı
Son dakika: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında açtığı 500 bin liralık davaya karşılık 5 kuruşluk dava açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 kuruşluk karşı dava açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır" sözleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.
Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" sözleri üzerine 5 kuruşluk karşı dava açtı.
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