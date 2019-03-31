Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Seçimi Ekrem İmamoğlu Kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim verilerimize göre Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmış durumda" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

"ADALETSİZ BİR SEÇİMLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Yerel seçimi gerçekleştirdik, oylarımızı kullandık. Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık ama ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz, medyanın zaten iktidarın yayında olduğunu biliyoruz. Halk demokrasiyi seçti, bu bizim için çok önemli bir ışık.

"İMAMOĞLU KAZANMIŞ DURUMDA"

İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Buradan İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma söylüyorum; 48 saat kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek, göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek, tıpkı Ankara'ya geldiği gibi...