Son dakika... Kendisini 'polis' olarak tanıtıp evden 1 milyon TL'lik altın gasbeden şüpheli yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel
Son dakika haber... TUTUKLANDISamsun'da, telefonda kendisini 'polis' olarak tanıttığı Güsvent K.'nin (82) evine gidip, piyasa değeri 1 milyon TL olan altınlarını gasbeden Mustafa Şimşek, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI
Samsun'da, telefonda kendisini 'polis' olarak tanıttığı Güsvent K.'nin (82) evine gidip, piyasa değeri 1 milyon TL olan altınlarını gasbeden Mustafa Şimşek, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şimşek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Son Dakika Haberleri
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