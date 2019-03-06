Son Dakika! KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası
Son dakika! Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş, İstanbul İstihbarat ve Terör Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonla Atatürk Havalimanı'nda kıskıvrak ele geçirilmişti.
1976 doğumlu Aktaş'ın bir süredir örgütün şehir yapılanmasının başında görev üstlendiği öğrenildi.