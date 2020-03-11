Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Son dakika: Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte koronavirüs görüldüğü iddialarını yalanladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vakanın Kayseri'de olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli "Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yok" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu Hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 100 bini geçti.

TÜRKİYE'DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün gece 01.00'de kamera karşısına geçerek Türkiye için üzücü ama korkutucu olmayan haberi verdi. Bakan Koca, ülkemizde ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı. Hastanın erkek olduğunu ve ailesiyle birlikte karantina altında olduğunu söyledi. Vakanın görüldüğü il ve hastanın adı ise hasta mahremiyeti için açıklanmadı.

BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

BAKANLIK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ YAYINLADI

Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Twitter sayfasından alınması gereken önlemler için şunları paylaştı:

KAYSERİ'DE VAKA GÖRÜLDÜ HABERİ YALANLANDI

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.

Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."