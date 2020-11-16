Son Dakika | Kayseri'de sahte içkiden zehirlenen kişi öldü
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Son Dakika | Kayseri'de sahte içkiden zehirlenen kişi öldü

16.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:03
Son Dakika | Kayseri'de sahte içkiden zehirlenen kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hakkı E. (45), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hakkı E. (45), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen 13 Kasım'da Sarıoğlan ilçesi İğdeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E., birlikte alkol aldı. Ancak 3 arkadaş bir süre sonra rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri fenalaşan arkadaşları yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan kişilerin, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi. Özel hastanede tedavi gören Hakkı E., 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, öldü.Bu arada Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Tuncay D, taburcu edilirken, Erol Ö.'nün ise, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA

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