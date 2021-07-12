Son dakika: Kayseri'de DEAŞ operasyonuna 1 gözaltı
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Son dakika: Kayseri'de DEAŞ operasyonuna 1 gözaltı

Son dakika: Kayseri'de DEAŞ operasyonuna 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.T., gözaltına alındı.

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.T., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu M.T., Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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