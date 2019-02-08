Son Dakika! Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki enkazdan 16 yaşındaki bir gencin kurtarıldığını söyledi.
Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden kurtarma çalışmalarının sonucunda 16 yaşında bir erkek çocuğun daha sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta önceki gün çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar gece boyu aralıksız devam etti.
OLAY YERİNDE SEVİNDİREN HABERİ VERDİ
Bölgede açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir çocuğumuzu bir evladımızı canlı olarak çıkardılar. 16 yaşındaki bir genç ismi de var. Geçmiş olsun." dedi.
11 ÖLÜ, 13 YARALI
Şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar hastanede tedavi altına alınırken, kurtarma çalışmaları ise 5-6 noktada sürüyor.
BİR KADINLA DAHA İLETİŞİM KURULDU
Aynı zamanda enkaz altında 30 yaşındaki Şeyma Kambur'la da irtibat kuruldu. Kambur'un iki çocuğunun da enkaz altında olduğu belirtiliyor. Enkaz altından 5 kişinin sesinin geldiği öğrenildi.
Olay yerinden görüntüler;
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Soru-1 Yıkılan binanın sahibi kim! Soru-2 11 insan öldü bunun hesabını kim verecek , Soru-3 Yayın yasağı niye gelir yıkım haberine, Soru-4 İmar barışından yararlanmış mıdır bu kaçak bina, Sayayım mı daha. . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah yardımcıları olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah yardımcıları olsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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mucize değil Allah Teala öyle emretti daha vadesi gelmemiş Rabbim her canlıya belli bi ömür vermişCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu sabah gazetesine lanet olsun herşeye Maydanoz oluyo herkesi kötülüyo kendisi her türlü haramı yiyiyo Allah hepinizi ahirette cenneti yaşatmasın aç gözlülerCevap Yaz 5 Yayından Kaldır