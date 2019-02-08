Son Dakika! Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden kurtarma çalışmalarının sonucunda 16 yaşında bir erkek çocuğun daha sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta önceki gün çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar gece boyu aralıksız devam etti.

OLAY YERİNDE SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Bölgede açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir çocuğumuzu bir evladımızı canlı olarak çıkardılar. 16 yaşındaki bir genç ismi de var. Geçmiş olsun." dedi.

11 ÖLÜ, 13 YARALI

Şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar hastanede tedavi altına alınırken, kurtarma çalışmaları ise 5-6 noktada sürüyor.

BİR KADINLA DAHA İLETİŞİM KURULDU

Aynı zamanda enkaz altında 30 yaşındaki Şeyma Kambur'la da irtibat kuruldu. Kambur'un iki çocuğunun da enkaz altında olduğu belirtiliyor. Enkaz altından 5 kişinin sesinin geldiği öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler;