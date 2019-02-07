Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkazında 4 Kişinin Daha Cesedine Ulaşıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son olarak 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, böylelikle yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Valilik tarafından oluşturulan Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Valiliğin bugün 17.30 itibarıyla düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarında 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan vatandaşın da 13 olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.

"MAALESEF 4 VATANDAŞIMIZIN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibariyle maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı" ifadelerine yer verdi. İstanbul Valisi Yerlikaya, enkazdan kurtarılan 13 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

İşte İstanbul Valisi Yerlikaya'nın paylaşımı: