İstanbul Valisi'nin "İletişim Kurduk" Dediği Havva, 19 Saat Sonra Kurtarıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kartal'da çöken binayla ilgili yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine dair son bilgileri paylaştı. Vali Yerlikaya, enkaz altındaki küçük bir kızla ekiplerin iletişim halinde olduğunu duyurdu. Vali'nin açıklamasının ardından Havva enkazdan sağ çıkarıldı.

ÖLEN 3 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

"Çalışmalar aralıksız devam ediyor. 18.5 saatte 9'u sağlık durumu iyi 3'ü ağır olmak üzere 12 yaralımız çeşitli hastanelerde. 3 kişi öldü. 2'sinin kimliği tespit edilmişti. Diğerinin de yakınları tarafından kimliği tespit edildi. Çevredeki komşu binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bunlardan birinin durumu farklı hemen enkazın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı. Bunun durumu risk oluşturuyor. Lazer yöntemiyle bu binanın durumu kontrol altında tutuluyor. Arama faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafımızda yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

"TEMAS KURULDU, İNŞALLAH KURTARACAĞIZ"

Yerlikaya, "Size sevindirici bir haber vereyim. Az önce Havva isimli bir kızımızla AFAD ekiplerimiz konuştu. Sizlerin de duası ile bu kızımız da dünkü Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da ulaşacağız." dedi.

"ERDOĞAN DESTEK VERİYOR"

Vali, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bize desteklerini sürdürüyor. Süleyman Soylu Bakanımız 05.30'a kadar bizimle birlikteydi. Ha keza Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum. TBMM Başkanımız Binali Yıldırım da öyle. Herkesin kalbi ve duası burada. Sizlerin aracılığıyla tüm ülkemize güzel haberler vermek için arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz."

MUCİZE GERÇEK OLDU

Yerlikaya'nın sevindiren haberinden 1 saat sonra mucize gerçek oldu. AFAD ekiplerinin iletişime geçtiği 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 19 saat sonra kurtarıldı. Havva, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte ilk görüntüler;